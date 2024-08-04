قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قلقيلية وتعتقل شابا فلسطينيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية شابا فلسطينيا من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، واعتقلت الشاب يوسف باسم عويصي، عقب مداهمة منزل عائلته في حي كفر سابا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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