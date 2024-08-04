ترامب يقترح «فوكس نيوز» للمناظرة وهاريس ترفض

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبوضيف (واشنطن)

أعلن المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب، أمس، أنه اتفق مع شبكة «فوكس نيوز» لتنظيم مناظرة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الرابع من سبتمبر، فيما رفضت هاريس اقتراح ترامب مؤكدة التزامها بموعد محدد مسبقاً على قناة «إيه بي سي نيوز» يوم العاشر من سبتمبر.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي «اتفقت مع فوكس نيوز على مواجهة كامالا هاريس في مناظرة الأربعاء في الرابع من سبتمبر».

وصدر منشور الرئيس السابق بعد ساعات من ضمان هاريس ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

بدورها، قالت هاريس إنها تلتزم بموعد محدد مسبقاً على قناة «إيه بي سي نيوز» لإجراء المناظرة.

ويترقب الأميركيون وكثير من المهتمين حول العالم، المناظرة الرئاسية الأولى خلال شهر سبتمبر المقبل بين ترامب المرشح الجمهوري في مواجهة كامالا هاريس بديل الرئيس جو بايدن الذي انسحب من السباق الرئاسي.

وقالت هاريس في صريحات صحفية، إنها مستعدة لمناقشة ترامب، واتهمته بـ«التراجع» بعيداً عن حدث «إيه بي سي نيوز» الذي وافق عليه سابقاً، فيما تحوط ترامب في الأيام الأخيرة، واقترح إجراء المناظرة على شبكة فوكس نيوز، بدلاً من «إيه بي سي نيوز» التي وصفها بأنها «منحازة للغاية» في منشور على موقع «تروث سوشال»، وبعدها قال إنه يأمل أن يكون هناك الكثير من المناقشات.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الأميركي جون دونفي إن كلاً من ترامب وهاريس سيعمل على تجنب النقاط التي وقع فيها جو بايدن خلال المناظرة الأولى، حيث سيركز ترامب على تحسين مراقبة الحدود مع أميركا الوسطى ويستمر في استرضاء قاعدته اليمينية المتشددة.

وأوضح دونفي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هاريس ستركز خلال المناظرة على تصريحاته ترامب السابقة بخصوص إعجابه بالرئيس الروسي، في ظل رغبتها في استمرار الدعم العسكري والمادي لأوكرانيا، فيما سيكون في السياق نفسه الحديث عن إسرائيل خاصة مع اختلاف وجهتي النظر بينهما حول التصعيد العسكري في قطاع غزة.

كما يركز ترامب على نقاط اقتصادية مهمة مثل المزيد من الإعفاءات الضريبية للمليارديرات والشركات فيما تبقى هاريس واثقة إلى حد ما من أنها على الأقل تعترف بفلسطين في سياساتها بينما تسير على الحبل الضيق مع لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «إيباك».

وأضاف المحلل السياسي أن الأوساط السياسية الأميركية تشبه هاريس بالرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كيلنتون، حيث من المتوقع أن تكون أكثر تماسكاً من بايدن في التواصل والواقعية السياسية والبراغماتية في التعامل مع تأسيس الحزب الديمقراطي، ومن الواضح أن أقصى يسار الديمقراطيين لن يحبها نظراً لعدم وجود شعبية لها.

من جهته، يتوقع محلل الانتخابات الرئاسية في شبكة NewsNation، أنه سيتعين على هاريس تحسين أدائها في المناظرة الرئاسية المقبلة، خاصة أن المناظرة الأولى قضت على آمال بايدن في استكمال السباق الانتخابي.

واعتبر المستشار السابق في الخارجية الأميركية حازم الغبرا، خلال تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المناظرة الأولى بين ترامب وهاريس من شأنها أن تشمل تبادل اتهامات بين الطرفين خاصة من طرف ترامب، بينما ستوجه هاريس اتهامات تتمحور حول الوضع القانوني لترامب خلال السنوات الماضية، بما في ذلك أحداث السادس من يناير وتوجهاته التي يعتبرها البعض متطرفة.

وحسب الغبرا، سيركز ترامب على تاريخ هاريس عندما كانت مدعية عامة في ولاية كاليفورنيا، كما سيهاجم أداء البيت الأبيض خلال السنوات الأربع الماضية، محاولاً تصوير هاريس على أنها لم تكن فعالة في دورها كنائبة رئيس.

وقال إنه من السهل لترامب أن يربط مشاكل الولايات المتحدة بالفكر اليساري للحزب الديمقراطي ويشير إلى تبني هاريس لهذا الفكر بشكل كامل، وقد نرى في المناظرة أيضا محاولات لتسليط الضوء على موضوع إخفاء حقيقة مرض بايدن، مع اتهامات لهاريس بأنها كانت جزءا من فعل غير أخلاقي في هذا السياق، كونها الأقرب إلى الرئيس.