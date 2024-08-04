الانتقام الإيراني قادم.. توقعات بهجوم مرتقب للرد على مقتل هنية وشكر

ياسر رشاد - القاهرة - قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل اعتبارًا من يوم الاثنين، وفق تقرير لموقع "أكسيوس".

وتعهد زعماء إيران وحزب الله اللبناني بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أعلنت يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط؛ استعدادًا لهجوم إيراني محتمل ضد إسرائيل، وترسل المزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة إلى المنطقة.

وذكر مسؤولان أمريكيان إن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والمسؤول عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وصل إلى المنطقة أمس السبت، مع استمرار الاستعدادات لهجوم محتمل على إسرائيل من إيران، ردًا على اغتيال قادة كبار في حماس وحزب الله اللبناني.

وكان قد تم التخطيط لزيارة الجنرال "كوريلا" إلى المنطقة قبل التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران وحزب الله "ولكن من المتوقع أن يستخدم الرحلة لمحاولة حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي الذي دافع عن إسرائيل ضد الهجوم من إيران في 13 أبريل"، بحسب مسؤول أمريكي.

وبحسب مسؤول أمريكي، من المنتظر أن يزور كوريلا عددًا من دول الخليج والأردن وإسرائيل.