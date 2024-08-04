أوكرانيا تتهم روسيا بقتل أوصال أسير حرب

ياسر رشاد - القاهرة - دعا مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، الى التحقيق في صورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت، قال إنها تُظهر على الأرجح أسير حرب أوكرانيًا، قُتل وقُطعت أوصاله على يد القوات الروسية.

وقال المدعي العام الأوكراني بشكل منفصل، إنه جرى فتح تحقيق عاجل في المعلومات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، حول مقتل وتقطيع أوصال أسير حرب أوكراني.

وقال دميتري لوبينيتس، وهو أكبر مسؤول عن ملف حقوق الإنسان في البلاد، في منشور على تطبيق تيليجرام وأوردته "رويترز": "ظهرت على الإنترنت صورة، ربما لسجين أوكراني قطع الروس رأسه وأطرافه".

وأضاف: "في ضوء هذه اللقطات المروعة، وجهت نداءً عاجلًا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، لتسجيل انتهاك آخر لحقوق الإنسان من جانب الدولة الإرهابية،" في إشارة إلى روسيا.

وقال المدعي العام أندريه كوستين، إنه تم فتح تحقيق عاجل. وأضاف عبر تيليجرام "تكرر روسيا باستمرار جرائم النازيين، وتبدي التحدي بالازدراء التام لجميع معايير العالم المتحضر".

وتنفي روسيا ممارسة التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة ضد أسرى الحرب.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا في تقرير نُشر في مارس، إنها وثقت مزاعم ذات مصداقية بإعدام ما لا يقل عن 32 أسير حرب أوكرانيًا في 12 واقعة منفصلة بدءًا من ديسمبر 2023 حتى فبراير، وأضافت أنها تحققت بشكل مستقل من ثلاث من هذه الوقائع.

وقالت لجنة التحقيق المكونة من 3 أعضاء، إنها جمعت أيضًا المزيد من الأدلة على أن روسيا عذبت أسرى الحرب الأوكرانيين بشكل منهجي.

ووثقت اللجنة تهديدات بالاغتصاب واستخدام الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية.

وأضافت أنَّ حجم أعمال التعذيب ربما يصل إلى ما يعرف بالجرائم ضد الإنسانية، واصفة هذه الوقائع بأنها "واسعة النطاق ومنهجية