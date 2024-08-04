سقوط شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرين، صباح وفجر اليوم الأحد، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ303، وفقًا لـ"وفا".

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لخيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت خيام النازحين في محيط المستشفى، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أكثر من 15 آخرين، إضافة إلى اندلاع حريق كبير في الخيام.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الحسنات في مخيم دير البلح غرب المدينة.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة العامودي في منطقة الفاخورة شمال غرب مخيم جباليا، شمال القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف محيط شركة الكهرباء والمدرسة الماليزية شمال المخيم. كما أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف على مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق آلياته العسكرية النار على المنطقة. كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,550 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,280 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.