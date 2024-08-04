شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مهرجان العلمين ليس مجرد فعالية ترفيهية بل حدث تنموى شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن الجولات التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مهرجان العلمين الجديدة وتفقده للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المتنوعة، تشكل فرصة مهمة للتعريف بحجم الإنجازات الجارية في الساحل الشمالي.

وقال عباس، في تصريح لـ"الخليج 365" إن تلك الجولات تعكس الحرص على متابعة التفاصيل الدقيقة التي تجعل من مهرجان العلمين حدثًا فريدًا ومميزًا على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أهمية مهرجان العلمين تتجلى في كونه ليس مجرد فعالية ترفيهية، بل حدث تنموي شامل يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في مصر.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مدينة العلمين، بقيمتها كمدينة عالمية، أصبحت رمزًا للتكامل في كافة الملفات التنموية.

وتابع عضو مجلس النواب أن هذه الزيارات الكريمة للدكتور مدبولي في هذا التوقيت الحساس، تشكل دليلاً على ثقل مصر الإقليمي وقدرتها الفريدة على الحفاظ على استقرارها وسط التوترات الإقليمية.

وأوضح النائب زكي عباس، أن مهرجان العلمين يقدم رسائل مباشرة وغير مباشرة تعزز من مسار التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي يتضمنها المهرجان تُظهر مدى التزام الدولة بتقديم الأفضل لمواطنيها، وجعل مدينة العلمين مركزًا حيويًا يجمع بين الترفيه والتنمية الاقتصادية.

وتابع أن الجولات التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، تأتي في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل في كافة المجالات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مهرجان العلمين هو أكثر من مجرد حدث؛ إنه مظلة تنموية واقتصادية شاملة تستهدف دعم مختلف الفئات، وتعزيز صورة مصر كدولة مستقرة ومتقدمة.

واختتم النائب زكي عباس تصريحاته، بالثناء على الجهود المبذولة لجعل مهرجان العلمين منصة تنموية رائدة، ودعمها في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة، مما يبرهن على قدرة مصر على الجمع بين الترفيه والتنمية الاقتصادية في إطار متكامل ومستدام.