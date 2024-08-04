أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ قرابة الثانية وخمس دقائق من بعد منتصف الليلة الماضية، عدوانا جويا، استهدف اطراف منطقة المحمودية لجهة منطقة الوردية، مقابل الاطراف الغربية لبلدة بلاط، وأتبعها بغارة ثانية بعد اقل من 10 دقائق على محيط منطقة المحمودية، شرق سهل الميدنة كفررمان.

كانت هذه تفاصيل خبر غارتان على منطقة المحمودية فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.