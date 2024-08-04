الإسعاف الإسرائيلي: مقتل امرأة في عملية حولون وإصابة ثلاثة بجروح

اعلن الاسعاف الاسرائيلي، مقتل امرأة وإصابة 3 في عملية الطعن وإطلاق نار وسط مدينة حولون جنوب تل أبيب. واكدت الشرطة الاسرائيلية ان "منفذ عملية مدينة حولون جنوب تل أبيب من سكان الضفة الغربية".

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