الإذاعة الإسرائيلية: إصابة 3 إسرائيليين أحدهم إصابته خطرة في عملية طعن في مدينة حولون جنوب تل أبيب

افادت الإذاعة الإسرائيلية، عن "إصابة 3 إسرائيليين أحدهم إصابته خطرة في عملية طعن في مدينة حولون جنوب تل أبيب".

واوضحت القناة 12 أن "المهاجم اصيب بعد إطلاق النار عليه في موقعين بحولون جنوب تل أبيب".