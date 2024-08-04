الإذاعة الإسرائيلية: إصابة 3 إسرائيليين أحدهم إصابته خطرة في عملية طعن في مدينة حولون جنوب تل أبيب

افادت الإذاعة الإسرائيلية، عن "إصابة 3 إسرائيليين أحدهم إصابته خطرة في عملية طعن في مدينة حولون جنوب تل أبيب".
واوضحت القناة 12 أن "المهاجم اصيب بعد إطلاق النار عليه في موقعين بحولون جنوب تل أبيب".
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