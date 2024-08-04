استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 18 آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة في بيان له اليوم : “ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بقصف عدة خيام للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وأكثر من 18 إصابة حتى الآن، بينها إصابات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى”.

وتابع البيان: “نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم المستمرة، ونطالب كل العالم بإدانتها”، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى أن هذه هي المرة الثالثة التي يستهدف فيها الاحتلال النازحين داخل المستشفى.

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