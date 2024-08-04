“الأغذية العالمي” يطالب المجتمع الدولي بتوفير المزيد من التمويل وإيجاد حلول للنزاع في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Sudan, Tuneybah camp, Gedaref State, 5 May 2023In the photo: WFP food distributions in Tuneybah camp, Gedaref State, are underway to support around 22,000 Tigrayan refugees who fled to Sudan late 2020 when conflict broke out in Tigray, Ethiopia.

الخليج 365 - متابعات

قالت رئيسة وحدة العلاقات الخارجية في برنامج الأغذية العالمي بالسودان ليني كينزلي، إن هناك 25 مليون شخص في السودان يواجهون الجوع، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير المزيد من التمويل وإيجاد الحلول الدبلوماسية للنزاع الدائر في البلاد.

وأضافت كينزلي – في تصريح لقناة “الحرة” الأمريكية اليوم الأحد ، أن “هناك حالات وفاة بسبب المجاعة في مخيم زمزم، علاوة على 14 منطقة بالسودان قد تواجه المجاعة قريبا بجانب مناطق كردفان ودارفور والجزيرة المعرضة للجوع وهو أمر مقلق للغاية”.

وتابعت أن “المنظمات الإنسانية كبرنامج الغذاء العالمي يحتاج إلى دعم فوري لتعزيز جهود المساعدة.. نريد الوصول إلى كل السودانيين الذين يتحملون وزر هذا النزاع وأن نمنع انتشار الجوع إلى أماكن أخرى”.

وشددت كينزلي، على أن “أزمة الجوع تعود إلى النزاع المستمر، ولابد أن يتوقف الاقتتال الآن وأن يجري تطبيق القانون الإنساني الدولي وأن يسمح لمنظمات الإغاثة بإدخال المساعدات”.

وكشفت عن أنها تحاول تعزيز المساعدات “عن طريق العمل مع منظمة بالخرطوم تقدم مساعدات عينية للسكان، كما يتم العمل مع المطبخ المجتمعي الذي يسمح بتقديم حوالي ألف وجبة يوميا، وكذا العمل مع متطوعين آخرين بالسودان”.

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