شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الأغذية العالمي” يطالب المجتمع الدولي بتوفير المزيد من التمويل وإيجاد حلول للنزاع في السودان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Sudan, Tuneybah camp, Gedaref State, 5 May 2023In the photo: WFP food distributions in Tuneybah camp, Gedaref State, are underway to support around 22,000 Tigrayan refugees who fled to Sudan late 2020 when conflict broke out in Tigray, Ethiopia.