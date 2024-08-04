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قتلى ومفقودون في فيضان مفاجئ وانهيار طيني بالصين

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ابوظبي - سيف اليزيد - لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال 23 شخصا في عداد المفقودين بعد أن ضرب فيضان مفاجئ وانهيار طيني مدينة كانغدينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

 وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم، أن الفيضان تسبب في انهيار جسر يربط بين نفقين وتدمير منازل في قرية ريدي، مشيرة إلى أنه تم نقل 16 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مركز الإنقاذ المحلي في المقاطعة، إن انهيار الجسر الرابط بين نفقين أدى إلى سقوط أربع مركبات، حيث تم إنقاذ شخص واحد ونقله إلى المستشفى، بينما كان 10 آخرون في عداد المفقودين.

 وقال مسؤول محلي، إنه تم إبلاغ القرويين بضرورة إخلاء منازلهم قبل حدوث الانهيار الطيني نتيجة هطول أمطار غزيرة، حيث جرى إجلاء أكثر من 900 شخص من المكان.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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