ماسك معلقا على احتجاجات بريطانيا:  الحرب الاهلية أمر لا مفر منه

ياسر رشاد - القاهرة - رجح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اندلاع حرب أهلية في بريطانيا على خلفية الاضطرابات الجماعية وفي ظل أزمة الهجرة هناك، وفقا ل"روسيا اليوم".

وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي اكس معلقا على أحد مقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات في المدن البريطانية: "الحرب الأهلية أمر لا مفر منه".

هاجم متعصبون إنكليز مسجدا في ساوثبورت شمال غربي البلاد، بعد انتشار أخبار أن المشتبه به في حادث الطعن الذي أسفر عن مقتل ثلاث طفلات في ساوثبورت مهاجر من أصول مسلمة، فيما أكدت الشرطة أنه ولد في المملكة المتحدة.