إصابة شاب برصاص الاحتلال فجر اليوم الاحد

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب شاب، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية عارورة شمال رام الله، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن شابا (23 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الظهر بعد تعرض مركبته لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال، وجرى نقله للمستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقد استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، صباح وفجر اليوم الأحد، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ303.

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لخيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت خيام النازحين في محيط المستشفى، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أكثر من 16 آخرين، إضافة إلى اندلاع حريق كبير في الخيام.