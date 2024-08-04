بايدن يعقب على اغتيال هنية وتأثيره على مفاوضات وقف إطلاق النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة 2 يوليو 2024، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لا يساعد على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعرب بايدن بعد مكالمات هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قلقه البالغ إزاء الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وخلال المكالمة مع نتنياهو، أكد بايدن التزامه بلاده بأمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات من إيران.

وقال البيت الأبيض في بيان، إنّه خلال المحادثة الهاتفية التي شاركت فيها أيضاً نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أكّد بايدن على أهمية الجهود المستمرة لتهدئة التوترات في المنطقة.

وأوضح البيان أنّ الرئيس بايدن أكّد مجدّداً التزامه أمن إسرائيل في مواجهة أيّ تهديدات من إيران، بما في ذلك من جماعات إرهابية تعمل بالوكالة مثل حماس وحزب الله والحوثيين.

وناقش بايدن ونتانياهو خلال المحادثة أيضاً الجهود الرامية لدعم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات، بما في ذلك تلك الناجمة عن صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وأشار البيان إلى أنّ دعم هذه الجهود يمكن أن تنطوي على عمليات نشر جديدة لأسلحة دفاعية أميركية.

المصدر : وكالات