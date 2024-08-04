أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة محدثة للغارة التي شنها العدو الاسرائيلي امس على بلدة دير سريان، حيث ارتفع عدد شهداء الغارة الى اثنين بعد إبلاغ مستشفى النبطية عن وفاة شهيد نقل اليها وهو في العقد السادس من العمر متأثرا بجروحه. اوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن "سائر الجرحى وعددهم خمسة فوضعهم مستقر ويتماثلون للشفاء".

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات طوارى الصحة العامة: شهيدان و5 جرحى في الغارة على بلدة دير سريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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