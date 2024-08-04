بن غفير من موقع العملية في حولون: وزعنا آلاف قطع السلاح على المواطنين وأدعوهم لحمل السلاح واستخدامه

أكد وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير، خلال زيارته موقع عملية الطعن في حولون جنوب تل أبيب أنه "وزعنا آلاف قطع السلاح على المواطنين وأدعوهم لحمل السلاح واستخدامه"، معتبرا ان "حربنا ليست ضد إيران فقط بل هنا أيضا".

هذا أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية الطعن ومنفذ العملية في مدينة حولون جنوب تل أبيب.

كما أكد القائم بأعمال مفوض عام الشرطة الإسرائيلية، أن "عملية حولون صعبة ونحن في وضع أمني خطير فيه كثير من الإنذارات".

وكشفت الشرطة الإسرائيلية أن "منفذ عملية مدينة حولون جنوب تل أبيب من سكان الضفة الغربية".