أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: نتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم غد الاثنين

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توقعهم أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم غد الاثنين.
واكد المسؤولون أنه "لا نعرف ما إذا كانت ايران وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أم بشكل منفصل، ونعتقد أن ايران وحزب الله لا يزالان يعملان على خططهما العسكرية".
وتوعّد المرشد الأعلى للثورة الاسلامية في ايران اسرائيل بردٍّ قاسٍ، مؤكدا أن الانتقام لدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية "من واجبات بلاده لأن الاغتيال وقع على أراضيها".
يذكر ان هنية اغتيل في طهران بعد حضوره بدعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيسها الجديد مسعود بزشكيان.
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