الإسعاف الإسرائيلي: مقتل إسرائيليين اثنين في عملية الطعن ومنفذ العملية في مدينة حولون جنوب تل أبيب

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية الطعن ومنفذ العملية في مدينة حولون جنوب تل أبيب.

كما أكد القائم بأعمال مفوض عام الشرطة الإسرائيلية، أن "عملية حولون صعبة ونحن في وضع أمني خطير فيه كثير من الإنذارات".

وفي وقت سابق، كشفت الشرطة الإسرائيلية أن "منفذ عملية مدينة حولون جنوب تل أبيب من سكان الضفة الغربية".

ومن موقع العملية أكد وزير الامن القومي ايتمار بن غفير ان "حربنا ليست ضد ايران فقط بل هنا أيضا، ووزعنا آلاف قطع السلاح على المواطنين وأدعوهم لحمل السلاح واستخدامه".