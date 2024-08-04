عكرمة صبري: إسرائيل تهدف إلى منع انتقاد تجاوزات المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك

أكد إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن إسرائيل تهدف إلى منع انتقاد تجاوزات المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك.

وفي تصريح لوكالة "الاناضول" لفت صبري أنه بعد إلقائه خطبة الجمعة في الأقصى بدأ الإعلام الاسرائيلي والجماعات المتطرفة بالتحريض ضده "بشكل شرس ومتعمد".

واشار إلى هذا الأمر "ضغط على شرطة اسرائيل لأن تأتي لاعتقالي والتحقيق معي، وفعلا في الساعة الرابعة من عصر الجمعة جاءت قوات من المخابرات ومن حرس الحدود وطلبت مني المثول إلى التحقيق".

وذكر أن التهم الموجهة ضده كانت ملفقة ولا أساس لها من الصحة، ومن بينهما تحريض أهالي القدس على الحكومة الإسرائيلية، والانتماء إلى منظمة إرهابية، والإخلال بأمن الدولة، وخيانة دولة إسرائيل.

وأوضح أنه فنّد جميع هذه التهم من خلال إجاباته على الأسئلة.

وأشار إلى أنه أبلغ السلطات التي حققت معه بأنه يخطب الجمعة في الأقصى منذ 51 عاما، ويلتزم بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويقوم بواجبه الديني، ولم يحصل أن صدر منه أي كلام فيه تحريض.