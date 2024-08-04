شهيدان ومصابون في قصف لجيش الاحتلال استهدف مدنيين بشارع النزاز في حي الشجاعية

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بسقوط شهيدين وإصابة عدد من المواطنين في قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مجموعة من المدنيين في شارع النزاز بحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة. وذكر الدفاع المدني أن الغارة الجوية التي استهدفت المنطقة كانت شديدة، وأسفرت عن تدمير جزء كبير من البنية التحتية في الشارع، مما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة بين السكان.

وأوضح مسؤول في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع القصف فور وقوعه، حيث باشرت بانتشال الجثث والمصابين من تحت الأنقاض. وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ كانت صعبة للغاية بسبب كثافة الدمار الذي خلفته الغارة، مشيراً إلى أن عدد الشهداء قد يرتفع نظراً لخطورة الإصابات التي لحقت ببعض الجرحى.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات المحلية استقبلت عدداً من المصابين، بينهم حالات حرجة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم. وأفادت الوزارة بأن الأطقم الطبية تعمل بكامل طاقتها في ظل الأوضاع المتدهورة الناتجة عن استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع.

من جانبه، أدان الدفاع المدني في غزة بشدة هذا الاستهداف الذي طال المدنيين العزل، مؤكداً أن هذه الغارات تضاف إلى سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يهدد حياة الآلاف من المدنيين في غزة.

وشهد حي الشجاعية، الذي يعد من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في غزة، عدة غارات جوية خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في المنازل والبنية التحتية. ويعيش سكان الحي في حالة من الرعب والقلق المستمرين، خوفاً من تعرضهم لمزيد من الهجمات.

في ظل هذا التصعيد، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار القصف إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي يعاني أصلاً من حصار خانق ونقص حاد في الإمدادات الطبية والمواد الأساسية. وناشد الدفاع المدني في غزة المنظمات الدولية والإنسانية بتقديم الدعم اللازم للمدنيين المتضررين من هذه الغارات، وتوفير المساعدة الطبية العاجلة للمصابين.