أفشالوم بيليد: عملية حولون صعبة ونحن في وضع أمني خطير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد القائم بأعمال مفوض عام الشرطة الإسرائيلية، أفشالوم بيليد، أن عملية الطعن وإطلاق النار التي وقعت في مدينة حولون جنوب تل أبيب، تُعد واحدة من أخطر الهجمات التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأوضح بيليد أن هذه العملية، التي أسفرت عن مقتل سيدة إسرائيلية وإصابة ثلاثة آخرين، تأتي في ظل وضع أمني شديد التعقيد يحتوي على عدد كبير من الإنذارات والتهديدات المحتملة.

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، أشار بيليد إلى أن الشرطة الإسرائيلية تتعامل حالياً مع موجة من التهديدات الأمنية التي تستهدف مختلف المناطق في البلاد. وأكد أن الأجهزة الأمنية في حالة تأهب قصوى، حيث يتم تكثيف الدوريات وتعزيز وجود القوات في المناطق الحيوية، بهدف التصدي لأي محاولات هجومية قد تحدث في الأيام المقبلة.

وأضاف بيليد: "نحن في وضع أمني خطير يتطلب منا اليقظة والحذر الشديدين. الإنذارات التي نتلقاها متعددة، ونحن نتعامل مع كل منها بمنتهى الجدية. نعمل على مدار الساعة لتأمين المواطنين ومنع وقوع المزيد من الهجمات."

وأوضح بيليد أن التحقيقات الأولية حول عملية حولون مستمرة، وأن الشرطة تواصل البحث عن منفذ الهجوم. وأكد أن قوات الأمن تبذل جهوداً حثيثة لجمع المعلومات وتحليلها بهدف تحديد مكان الجاني ومنع أي هجمات مستقبلية. كما شدد على ضرورة تعاون المواطنين مع السلطات والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يمكن أن يسهم في الحفاظ على الأمن العام.

وأشار بيليد إلى أن الشرطة تعمل بشكل وثيق مع الجيش وأجهزة الاستخبارات للتنسيق والتعاون في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة. وقال إن الوضع الحالي يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لضمان الأمن والاستقرار في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وختم القائم بأعمال مفوض الشرطة تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية كبيرة، وأن الشرطة ملتزمة بحماية حياة المواطنين وتأمين السلامة العامة، مشيراً إلى أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والجمهور سيكون عاملاً حاسماً في التغلب على هذه التحديات.

والجدير بالذكر قتلت امرأة إسرائيلية وأصيب 3 آخرون اليوم الأحد بعملية طعن في مدينة حولون جنوب تل أبيب ، وتحدثت تقارير إعلامية عن أن منفذ عملية الطعن، التي تمت في أكثر من موقع، هو فلسطيني من الضفة الغربية، وقد تم إطلاق النار عليه بعد استجابة الشرطة الإسرائيلية وتنقلها إلى مكان الحادث.