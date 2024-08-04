استشهاد لبناني متأثراً بإصابته في غارة استهدفت بلدة دير سريان جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن استشهاد مواطن لبناني متأثراً بإصابته جراء الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دير سريان في جنوب لبنان يوم أمس. وأوضحت الوزارة أن الشهيد كان قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضه لإصابات بالغة، لكن جهود الفرق الطبية لم تنجح في إنقاذ حياته، مما يرفع عدد الشهداء جراء هذا الهجوم إلى اثنين.

وأكدت وزارة الصحة أن الهجوم الذي استهدف البلدة أسفر أيضاً عن إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة، حيث لا يزال بعضهم يتلقى العلاج في المستشفيات المحلية. وعبّرت الوزارة عن قلقها من تزايد التصعيد العسكري في المنطقة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، شهدت بلدة دير سريان والبلدات المجاورة حالة من التوتر والترقب، حيث تتزايد المخاوف من استمرار الهجمات وتفاقم الأوضاع الأمنية. وكانت الغارة التي استهدفت البلدة جزءاً من سلسلة من الهجمات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع متعددة في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية، في إطار التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله.

من جهته، أدان المسؤولون اللبنانيون الهجمات الإسرائيلية واعتبروها انتهاكاً للسيادة اللبنانية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدوا أنهم سيتابعون القضية على الصعيدين العربي والدولي، مطالبين بوقف فوري لهذه الهجمات واحترام القوانين الدولية التي تحمي المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأن الوضع في جنوب لبنان لا يزال متوتراً، وسط توقعات بمزيد من التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية. وقد دفعت هذه الأجواء العديد من الأسر إلى مغادرة منازلهم في المناطق المستهدفة، بحثاً عن أماكن أكثر أماناً بعيداً عن خط النار.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الصحة اللبنانية المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم المساعدات الطبية العاجلة للمتضررين من هذا التصعيد، وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمتضررين جراء الهجمات الأخيرة.

مقتل وإصابة 20 شخصا جراء انهيار طيني في مقاطعة "سيتشوان" الصينية

أعلنت السلطات الصينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بعد انهيار طيني بقرية في مدينة "كانجدينج" بمقاطعة "سيتشوان" في جنوب غربي البلاد.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - الناطقة بالإنجليزية اليوم /الأحد/ - أن 23 شخصا فقدوا جراء الانهيار الطيني الذي أجبر أكثر من 900 شخص من سكان القرية على الانتقال إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وتسبب الانهيار الطيني الناجم عن الهطول الغزير للأمطار في تدمير أحد الجسور، بينما تقوم السلطات المحلية حاليا بعملية إنقاذ واسعة النطاق يشارك فيها أكثر من 1400 شخص من رجال الإنقاذ، كما تم الدفع بطائرات ومعدات الإنقاذ إلى المنطقة.