مسؤول إسرائيلي يتهم نتنياهو بإعاقة صفقة تبادل الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن تصريحات لمسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، اتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمماطلة في تنفيذ صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية، على الرغم من أنه هو من قدم المقترح الأخير بشأن الصفقة. وأشار المسؤول إلى أن هذه المماطلة تعرقل الجهود الرامية إلى إتمام الصفقة وتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال المسؤول الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن نتنياهو يتخذ خطوات تعيق تنفيذ الصفقة، مما يثير استياءً داخل الدوائر الأمنية والسياسية في إسرائيل. وأضاف أن المقترح الأخير الذي طرحه نتنياهو كان قد لاقى قبولاً مبدئياً من الأطراف المعنية، لكن مماطلته في اتخاذ القرارات النهائية بشأن الصفقة أدت إلى تعطيل التقدم.

وأوضح المسؤول أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد المفاوضات دون أسباب واضحة، مشيراً إلى أن هذا السلوك يعكس تردداً من جانبه في إتمام الصفقة، رغم الضغوط الداخلية والدولية المتزايدة لإنهاء هذا الملف. وأكد أن هذه التأخيرات قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على العلاقات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وربما تعقد الأمور أكثر في المستقبل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، التي تواجه ضغوطاً من عائلات الجنود والمدنيين الأسرى لدى حماس، الذين يطالبون بإحراز تقدم في ملف التبادل. وسبق أن أعلنت حماس استعدادها لمناقشة مقترحات جديدة بشأن الصفقة، لكن الشكوك حول نوايا نتنياهو أدت إلى تعثر المحادثات.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن هذه المماطلة قد تؤدي إلى تبديد الفرص المتاحة حالياً لإتمام الصفقة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع سيزيد من تعقيد الأمور وقد يساهم في تأجيج التوترات الأمنية على الجبهة الجنوبية. وأضاف أن نتنياهو يدرك تماماً المخاطر الأمنية المرتبطة بتأخير الصفقة، لكنه يواصل التباطؤ دون مبرر واضح.

في السياق نفسه، تواصل عائلات الأسرى الضغط على الحكومة لإيجاد حل سريع لهذه القضية، مطالبين نتنياهو بالتحرك الفوري لإنجاز الصفقة. وقد بدأت هذه العائلات بتنظيم فعاليات احتجاجية وإطلاق حملات إعلامية للضغط على القيادة السياسية بهدف إنهاء معاناة أبنائهم المحتجزين في غزة.

واختتم المسؤول الأمني تصريحاته بالقول إن استمرار المماطلة سيزيد من تعقيد الوضع، داعياً نتنياهو إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإتمام الصفقة وإعادة الأسرى إلى ذويهم، محذراً من أن الوقت ليس في صالح إسرائيل في ظل الوضع المتوتر الحالي.