بعد صفقة التبادل.. من هم أسرى الغرب في السجون الروسية ؟

ياسر رشاد - القاهرة - عقب إطلاق سراح 16 شخصًا متهمين بأعمال تجسس من السجون الروسية يوم الخميس في أكبر عملية تبادل للسجناء منذ نهاية الحرب الباردة، كشفت مجلة التايم أسماء ومهن المفرج عنهم والذي كان من بينهم ثلاثة مواطنين أمريكيين، بما في ذلك مراسل وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش والجندي البحري السابق بول ويلان ، كجزء من صفقة، إلى جانب العديد من المنشقين البارزين الذين تم إطلاق سراحهم إلى ألمانيا، في المقابل، أطلق الغرب سراح 8 روس.

كانت الصفقة نتيجة لمفاوضات دقيقة شملت عدة دول - بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا ودول أخرى، قال الرئيس جو بايدن يوم الخميس: "لأي شخص يشكك في أهمية الحلفاء - فاليوم هو مثال قوي على أهمية وجود أصدقاء في هذا العالم، أصدقاء يمكنك الوثوق بهم والعمل معهم والاعتماد عليهم، خاصة في الأمور ذات العواقب والحساسية الكبيرة مثل هذه".

إليكم قائمة بأسماء جميع الأشخاص الـ24 الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة تبادل السجناء التاريخية بين الولايات المتحدة وروسيا.

إيفان جيرشكوفيتش

إيفان جيرشكوفيتش، 32 عامًا، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي اعتُقل في مارس 2023 بتهمة جمع معلومات استخباراتية لصالح وكالة المخابرات المركزية أثناء مهمة في يكاترينبورغ. وهو سجين سياسي في سجن ليفورتوفو بموسكو منذ ما يقرب من عام، وهو أول صحفي أمريكي يُتهم بالتجسس في روسيا منذ الحرب الباردة

بول ويلان

بول ويلان (52 عاما) هو جندي مشاة بحرية أمريكي سابق تم اعتقاله في روسيا عام 2018 وهو أطول سجين أمريكي يتم إطلاق سراحه، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال . تم اعتقاله بتهمة التجسس، التي نفاها بشدة، أثناء زيارته لروسيا لحضور حفل زفاف أحد الأصدقاء. حُكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا في يونيو 2020، ويقضي عقوبته في معسكر سجن بعيد في موردوفيا.

ألسو كورماشيفا

ألسو كورماشيفا، 47 عامًا ، صحفية روسية أمريكية ومحررة في إذاعة أوروبا الحرة. احتجزتها السلطات في يونيو 2023 أثناء زيارتها لأقاربها في منطقة تتارستان بوسط روسيا، وفي أكتوبر، وجهت إليها الحكومة الروسية تهمة كونها عميلة أجنبية غير معلنة. ثم في ديسمبر، وجهت إلى كورماشيفا - وهي متزوجة ولديها ابنتان - تهم إضافية بنشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.

فلاديمير كارا مورزا

فلاديمير كارا مورزا ناشط سياسي وصحفي ومؤلف ومخرج أفلام روسي بريطاني. كارا مورزا، 36 عامًا، الذي يقسم وقته بين واشنطن وموسكو ويحمل البطاقة الخضراء الأمريكية، هو نائب رئيس حركة روسيا المفتوحة ورئيس مؤسسة بوريس نيمتسوف للحرية، التي تأسست تكريمًا لمعلمه، الزعيم السياسي المعارض الرئيسي في روسيا الذي اغتيل في عام 2015.

كان كارا مورزا حامل نعش السيناتور السابق عن ولاية أريزونا والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2008 جون ماكين، وتم اعتقاله بسبب حديثه ضد حرب روسيا مع أوكرانيا واتهامه بالخيانة.

ايليا ياشين

المنشق الروسي إيليا ياشين هو أحد أبرز منتقدي الكرملين وكان صريحًا في معارضته للحرب بين روسيا وأوكرانيا. تم القبض عليه في يونيو 2022 وحُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف بعد إدانته بنشر معلومات كاذبة عن جنود روس.

أوليج أورلوف

صدر حكم هذا العام على المدافع الروسي عن حقوق الإنسان أوليج أورلوف بالسجن لمدة عامين ونصف العام بعد اتهامه بـ "تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية". وفي نهاية محاكمته في فبراي ادعى أن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، قائلاً: "لا أشعر بالندم على أي شيء ".

ريكو كريجر

صدر حكم بالإعدام على المواطن الألماني وموظف الصليب الأحمر السابق ريكو كريجر في بيلاروسيا بعد اتهامه بوضع متفجرات على خط سكة حديد، وقد أصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عفواً عنه يوم الثلاثاء.

كيفن ليك

وُلِد كيفن ليك، 19 عامًا، في ألمانيا وانتقل إلى روسيا عندما كان عمره 12 عامًا. يُعد ليك واحدًا من أصغر الأشخاص الذين أدينوا بالخيانة في روسيا على الإطلاق. في ديسمبر 2023، حُكم على ليك بالسجن لمدة 4 سنوات.

ديتر فورونين

أدين عالم السياسة والمواطن الروسي الألماني ديتر فورونين بالخيانة العظمى وحُكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا وثلاثة أشهر في مارس 2023، تم القبض عليه في عام 2021 فيما يتعلق بقضية خيانة ضد الصحفي إيفان سافرونوف، الذي اتُهم، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، بالخيانة العظمى لتسليمه معلومات سرية إلى رعايا أجانب وحُكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا.

هيرمان مويزيس

وجهت السلطات الروسية الشهر الماضي تهمة الخيانة إلى المحامي الروسي الألماني هيرمان مويزيس لمساعدته الروس في الحصول على تصاريح إقامة في أوروبا، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية .

باتريك شوبيل

جرى القبض على مواطن ألماني يدعى باتريك شوبيل في فبراير في مطار بولكوفو في سانت بطرسبرغ بتهمة حيازة حلوى القنب واتهامات بتهريب المخدرات، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، ووجهت إليه تهمة تهريب المخدرات، والتي تصل عقوبتها إلى 7 سنوات.

وتعرض اعتقاله، الذي أثار تشابهاً مع اعتقال نجمة اتحاد كرة السلة النسائية الأميركي بريتني جرينر ، لانتقادات كثيرة باعتباره عملاً استراتيجياً لضمان إطلاق سراح الروس المسجونين في الخارج.

الكسندرا سكوتشيلينكو

الناشطة المناهضة للحرب ألكسندرا سكوتشيلينكو هي فنانة وموسيقية روسية اتُهمت في نوفمبر 2023 لاستبدالها بطاقات الأسعار برسائل مناهضة للحرب في أحد أسواق سانت بطرسبرغ وحكم عليها بالسجن 7 سنوات.

كسينيا فاديفا

كانت كسينيا فاديفا رئيسة مؤسسة مكافحة الفساد التابعة لزعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني في تومسك وعضوة منتخبة في مجلس المدينة. في ديسمبر بعد أن صنفت محكمة روسية مؤسسة مكافحة الفساد كجماعة متطرفة، حُكم عليها بالسجن لمدة 9 سنوات بتهمة التطرف.

ليليا تشانيشيفا

اعتقلت ليليا تشانيشيفا، المنسقة الإقليمية السابقة لمؤسسة مكافحة الفساد، في نوفمبر 2021 بعد أن وُصفت المؤسسة بأنها منظمة متطرفة. وأُدينت بتهمة إنشاء مجتمع متطرف والتحريض على التطرف في يونيو، وحُكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف. ثم مُددت عقوبتها لاحقًا لمدة عامين بعد أن اعتبرتها المحكمة العليا الإقليمية متساهلة للغاية. وأدلى نافالني بشهادته في محاكمتها قبل عشرة أشهر من وفاته في فبراير، وفقًا لإذاعة أوروبا الحرة .

فاديم أوستانين

اعتُقل فاديم أوستانين، وهو أيضًا رئيس فرع مؤسسة مكافحة الفساد، وأُدين لاحقًا بتهم التطرف. وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات في يوليو 2023 بتهم تتعلق بعمله مع مؤسسة مكافحة الفساد.

أندريه بيفوفاروف

كان أندريه بيفوفاروف، الناشط المعارض الروسي والمدافع عن حقوق الإنسان، الرئيس السابق لحركة روسيا المفتوحة المؤيدة للديمقراطية المنحلة الآن. وقد تم إنزاله من طائرة متجهة إلى وارسو قبل وقت قصير من إقلاعها في مايو 2021. ووجهت إليه تهمة إدارة "منظمة غير مرغوب فيها" وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في مستعمرة جزائية في يوليو 2022.

تم حل منظمة روسيا المفتوحة في عام 2021 لحماية أعضائها من الملاحقة الجنائية.

فاديم كراسيكوف

فاديم كراسيكوف مواطن روسي أدين في ألمانيا بتهمة "القتل برعاية الدولة" بعد قتل المتشدد الشيشاني السابق زليمخان "تورنيكي" خانجوشفيلي، وهو مواطن جورجي يبلغ من العمر 40 عامًا، في حديقة بوسط برلين في عام 2019. وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في ألمانيا في عام 2021، مما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وروسيا.

ويعد كراسيكوف، البالغ من العمر 58 عاما، اسما رئيسيا بالنسبة للكرملين منذ سنوات عند مناقشة إمكانية تبادل السجناء.

فاديم كونوشينوك

تم تسليم فاديم كونوشينوك من إستونيا إلى الولايات المتحدة في يوليو 2023 بتهمة توفير إلكترونيات وذخيرة أمريكية الصنع للجيش الروسي، في انتهاك للعقوبات الدولية. كان كونوشينوك، 48 عامًا، "مشاركًا أساسيًا في مخطط لتوفير إلكترونيات وذخيرة أمريكية الصنع حساسة لتعزيز جهود الحرب الروسية وتطوير الأسلحة"، وفقًا لبريون بيس، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك.

فلاديسلاف كليوشين

فلاديسلاف كليوشين، 43 عاماً، رجل أعمال روسي ثري. وقد حُكِم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات في سجن فيدرالي في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي بسبب تورطه في مخطط متقن لاختراق التداول أسفر عن تحقيق أرباح بلغت نحو 93 مليون دولار أميركي من خلال تداولات الأوراق المالية استناداً إلى معلومات سرية خاصة بالشركات سُرِقَت من شبكات الكمبيوتر الأميركية.

رومان سيليزنيف

رومان سيليزنيف، 40 عامًا، هو قرصان كمبيوتر روسي، معروف باسم القرصان Track2. في عام 2017، حُكم عليه بالسجن لمدة 27 عامًا في الولايات المتحدة بسبب "دوره في حلقة احتيال إلكتروني بقيمة 50 مليون دولار والاحتيال على البنوك بمبلغ 9 ملايين دولار من خلال مخطط قرصنة"، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. هذه هي أطول عقوبة على الإطلاق لجريمة كمبيوتر تفرضها محكمة أمريكية.

أرتيم دولتسيف وآنا دولتسيفا

أرتيم دولتسيف وآنا دولتسيفا زوجان يعتقد أنهما جزء من نظام "المهاجرين غير الشرعيين" الروسي الذي يعمل فيه عملاء التجسس في مهام طويلة الأمد متنكرين في هيئة أجانب. وقد تظاهر الزوجان بأنهما أرجنتينيان أثناء إقامتهما في سلوفينيا. وقد أقر الزوجان بالذنب في سلوفينيا في وقت سابق من هذا الأسبوع بتهمة التجسس وتزوير الوثائق.

ميخائيل ميكوشين

دخل ميخائيل ميكوشين إلى النرويج متنكراً في هيئة أكاديمي برازيلي. واستخدم اسمًا مستعارًا وهو خوسيه أسيس جياماريا وعمل في جامعة محلية في مدينة ترومسو في القطب الشمالي. وفي أكتوبر 2022، ألقت السلطات النرويجية القبض على ميكوشين للاشتباه في كونه جاسوساً روسياً. وفي ديسمبر، قال مسؤولون نرويجيون إن ميكوشين أكد هويته الروسية.

بافيل روبتسوف

اعتقلت السلطات البولندية الصحفي الإسباني الروسي بافيل روبتسوف، المعروف أيضًا باسم بابلو جونزاليس، في عام 2022 للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا. تزعم أجهزة الاستخبارات البولندية أنه استخدم وضعه الصحفي لجمع معلومات لصالح روسيا. نفى روبتسوف الاتهامات، وفقًا لإذاعة صوت أمريكا.