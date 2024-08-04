الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالضفة الغربية ويمنع المواطنين من الدخول والخروج

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مراسلة قناة روسيا اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المدخل الشمالي لمدينة سلفيت في الضفة الغربية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من المدينة. ويأتي هذا الإجراء في إطار تدابير أمنية مشددة تتخذها السلطات الإسرائيلية في أعقاب تصاعد التوترات في المنطقة.

وذكرت المراسلة أن الإغلاق المفاجئ للمدخل الشمالي تسبب في إحداث اختناقات مرورية كبيرة في المنطقة المحيطة، حيث حاول العديد من المواطنين العودة إلى منازلهم أو الخروج من المدينة لقضاء شؤونهم. وأضافت أن هذا الإغلاق أدى إلى تعطل الحياة اليومية في سلفيت، مما أثر بشكل كبير على الأعمال والأنشطة التجارية والخدمات الأساسية في المدينة.

وفي تفاصيل الإغلاق، أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال قد أقامت نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى المدخل الشمالي، وأمرت المركبات والمشاة بالتوقف والخضوع للتفتيش. كما تم فرض قيود صارمة على حركة المواطنين، مما أدى إلى تكدس العديد منهم على الطرقات وفي المناطق المحيطة بالمدخل المغلق.

وأكدت مراسلة روسيا اليوم أن السلطات الإسرائيلية لم توضح حتى الآن أسباب الإغلاق أو مدة الإجراءات الأمنية، مما زاد من حالة القلق والاضطراب بين سكان المدينة. وتخشى بعض المصادر من أن يكون هذا الإجراء جزءًا من سياسة عقابية تستهدف سكان سلفيت على خلفية الأوضاع الأمنية المتوترة في الضفة الغربية.

من جانبها، عبرت الجهات المحلية في سلفيت عن استيائها من قرار الإغلاق، مشيرة إلى أنه يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها. وأكدت أن هذه التدابير تعوق بشكل كبير قدرة السكان على الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل، مما يزيد من التحديات التي يواجهونها.

في الوقت ذاته، دعت المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على حركة المواطنين، وناشدت المجتمع الدولي للضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات التي تعتبرها انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية. وأشارت إلى أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة ويزيد من التوترات في المنطقة.

وتعكس هذه الأحداث تصاعد التوترات في الضفة الغربية، حيث تشهد المنطقة بين الحين والآخر مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في الأراضي المحتلة.