الجبهة الشعبية: الاحتلال يواصل تجاوز المحرمات باستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة ما وصفته بـ"الجرائم الوحشية" التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن استهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء يمثل تجاوزاً صارخاً لكل المحرمات الإنسانية والأخلاقية. وفي بيان لها، أشارت الجبهة إلى أن هذه الهجمات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى قتل وتشريد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والمناطق المحمية.

وأكدت الجبهة الشعبية أن الاحتلال الصهيوني لا يتورع عن استهداف أبسط مقومات الحياة للفلسطينيين، حيث شنت قوات الاحتلال مؤخراً سلسلة من الغارات الجوية على مواقع مختلفة في قطاع غزة، بما في ذلك خيام النازحين التي لجأ إليها المواطنون هرباً من القصف العنيف. وأضافت أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، ما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار المستمر.

وقالت الجبهة في بيانها: "الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني، باستهدافه المتعمد لمراكز الإيواء والملاجئ، التي تعد ملاذاً آمناً للمدنيين الهاربين من ويلات القصف والدمار. هذه الأفعال تكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الغاشم الذي لا يميز بين هدف عسكري ومدني، ولا يتوانى عن قتل الأبرياء لتحقيق أهدافه العدوانية."

وأضافت الجبهة أن استهداف خيام النازحين يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التعرض للمدنيين أو الهجوم على المناطق المحمية. وأشارت إلى أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على مواصلة نضاله ضد الاحتلال، مؤكدة أن المقاومة ستظل الخيار الوحيد للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وحمايتهم من هذه الهجمات الوحشية.

وفي ختام بيانها، دعت الجبهة الشعبية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. كما طالبت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد المستمر الذي يهدد حياة آلاف المدنيين الأبرياء. وشددت على أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع الاحتلال على المضي قدماً في سياساته العدوانية دون رادع.

مقتل وإصابة 20 شخصا جراء انهيار طيني في مقاطعة "سيتشوان" الصينية

أعلنت السلطات الصينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بعد انهيار طيني بقرية في مدينة "كانجدينج" بمقاطعة "سيتشوان" في جنوب غربي البلاد.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - الناطقة بالإنجليزية اليوم /الأحد/ - أن 23 شخصا فقدوا جراء الانهيار الطيني الذي أجبر أكثر من 900 شخص من سكان القرية على الانتقال إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وتسبب الانهيار الطيني الناجم عن الهطول الغزير للأمطار في تدمير أحد الجسور، بينما تقوم السلطات المحلية حاليا بعملية إنقاذ واسعة النطاق يشارك فيها أكثر من 1400 شخص من رجال الإنقاذ، كما تم الدفع بطائرات ومعدات الإنقاذ إلى المنطقة.