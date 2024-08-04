مصادر طبية: 16 شهيدًا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية بأن 16 شخصًا استشهدوا نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. تأتي هذه الغارات في وقت يشهد فيه القطاع تصعيدًا كبيرًا في القصف والاشتباكات، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين.

ووفقًا للمصادر، فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على أهداف في مختلف مناطق غزة، بما في ذلك أحياء سكنية ومواقع مدنية. وأشارت إلى أن القصف العشوائي أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العديد بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر الطبية أن فرق الإسعاف والإنقاذ تبذل جهودًا كبيرة في مواقع القصف لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم العلاج الطارئ. وأكدت أن الأوضاع الصحية في المستشفيات قد أصبحت أكثر صعوبة في ظل تدفق أعداد كبيرة من الجرحى، وارتفاع عدد الشهداء.

وفي تعليقه على التصعيد، أدان العديد من المسؤولين في قطاع غزة الهجمات الإسرائيلية، معتبرين إياها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. ودعت الجهات المحلية إلى وقف القصف فورًا، وفتح تحقيق في الهجمات التي تستهدف المدنيين، محملةً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تصعيد الأوضاع.

في سياق متصل، أعربت المنظمات الإنسانية والدولية عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحالي، وناشدت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الهجمات وحماية المدنيين. وأشارت إلى أن التصعيد العسكري يعقد جهود السلام ويزيد من حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.

من ناحية أخرى، أكد محللون أن التصعيد الحالي يأتي في إطار تصاعد التوترات الإقليمية، ويعكس مدى تعقيد الوضع في غزة. وأشاروا إلى أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من تعقيد جهود التوصل إلى حلول سلمية للنزاع.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعاني من الأزمات الإنسانية والاقتصادية منذ سنوات، مما يجعل التصعيد العسكري يزيد من معاناة المدنيين ويعقد جهود تقديم المساعدات الإنسانية. وتستمر الدعوات لوقف العنف وفتح قنوات الحوار للتوصل إلى حلول دائمة.

الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي غزة وسقوط شهيدان ومصابون

أفاد الدفاع المدني في غزة أن قصفًا إسرائيليًا استهدف مجموعة من المواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الهجمات الجوية الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع.