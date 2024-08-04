وزارة الصحة الإسرائيلية تجهز 3 آلاف غرفة فندقية تحسبا لاستهداف شبكة الكهرباء

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث العبرية بأن وزارة الصحة الإسرائيلية قد اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة أي تطورات محتملة في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة. وبحسب التقرير، قامت الوزارة بتجهيز 3 آلاف غرفة فندقية في مختلف أنحاء البلاد لاستخدامها في حالات الطوارئ، كما قامت بتركيب مولدات كهربائية في عدة مواقع تحسباً لاستهداف شبكة الكهرباء.

وأكدت هيئة البث أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استعدادات الحكومة الإسرائيلية لمواجهة أي هجمات قد تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، سواء من خلال استهداف مباشر للبنية التحتية أو نتيجة لأعمال عسكرية تؤدي إلى أضرار واسعة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة شاملة وضعتها السلطات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان في حالة حدوث أي تصعيد.

ووفقاً للتقرير، فإن الغرف الفندقية المجهزة ستكون مخصصة لإيواء السكان الذين قد يتضررون من الهجمات، وكذلك لاستخدام الطواقم الطبية والإغاثية في حال تدهور الوضع الأمني. وقد تم اختيار هذه المواقع بعناية لضمان سهولة الوصول إليها وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

كما أشار التقرير إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الدفاع قامت بتركيب مولدات كهربائية احتياطية في عدة منشآت حيوية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الطوارئ، لضمان عدم توقف العمليات الحيوية حتى في حال تعرض شبكة الكهرباء لهجمات. وتعتبر هذه المولدات ضرورية لضمان استمرار تشغيل الأجهزة الطبية والحفاظ على حياة المرضى.

وتأتي هذه التحضيرات في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من التأهب القصوى، وسط توقعات بهجمات محتملة من قبل إيران أو حلفائها في المنطقة. وتعمل الحكومة الإسرائيلية على تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية لضمان الاستعداد الكامل لمواجهة أي سيناريوهات محتملة.

وفي تعليقها على هذه الإجراءات، قالت مصادر حكومية إن الأولوية القصوى هي الحفاظ على حياة المواطنين وضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الضرورية في أوقات الأزمات. وأكدت أن الحكومة تواصل متابعة الوضع عن كثب وتتخذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

واختتمت هيئة البث تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات الاستباقية تعكس جدية المخاوف الإسرائيلية من تصاعد التوترات وتحولها إلى مواجهة شاملة، مع تأكيدها على أن الحكومة لن تدخر جهداً في حماية مواطنيها وتأمين الجبهة الداخلية.