تركيا تحجب الوصول إلى إنستغرام ردا على حذف تعازي في هنية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024، حجب الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

جاء ذلك بحسب بيان نشرته هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية عبر موقعها الإلكتروني.

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر بشأن خلفيات القرار ومدة تنفيذه.

وقالت صحيفة "صباح" اليومية التركية، إن الحجب جاء ردا على إزالة إنستغرام لمنشورات المستخدمين الأتراك الذين أعربوا عن تعازيهم في استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية .

جاء ذلك بعد أيام من انتقاد مدير دائرة الاتصالات الرئاسية ومساعد الرئيس رجب طيب إردوغان، فخر الدين ألتون، للمنصة التي تمتلكها شركة "ميتا"، لمنعها المستخدمين في تركيا من نشر رسائل تعازي في هنية.

وتنكس تركيا أعلامها اليوم حدادا على هنية.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

المصدر : وكالات - عرب 48