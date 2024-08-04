شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: تحديد سقف للاستثمارات العامة من ثمار الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هناك مكاسب عدة للحوار الوطني خلال المرحلة الأولى على مستوى مسيرة الإصلاح الاقتصادي والحزبي خلال الفترة الماضية، موضحا أنه من ضمن ثمار الحوار الوطني الاقتصادية والمهمة التي تم الاستجابة لها، هي التوصية بوضع سقف للاستثمارات العامة من أجل التخفيف على المواطن، حيث جاءت الموازنة الجديدة بتحديد تريليون جنيه لصالح الاستثمارات العامة، قائلا: "مفيش شك أن البنية التحتية مهمة ولكن التوسع المفرط فى الظروف الحالية صعب للغاية".

ولفت في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن هناك أهمية لمبادرة «ابدأ» التي تشجع وتقدم الحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت في فتح 14 مدرسة حرفية، وباتت نموذجا مهما لدعم الصناعات الصغيرة وإزالة العقبات أمام الشباب.

وأشار إلى أن الحوار الوطني أصدر توصيات بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار، لكن يظل هناك أزمة في عدد مسؤولي التفتيش التابعين لوزارة التموين، البالغ عددهم قرابة 2040 شخصا فقط، وهذا العدد غير كاف للرقابة على السوق.