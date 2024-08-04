نعت حركة حماس عمار رزق عودة منفذ عملية حولون، معتبرة ان "العملية البطولية تعد ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال".
واكدت حماس أن "عملية الطعن البطولية في منطقة حولون وسط تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة بحق شعبنا".
وفي وقت سابق، أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية الطعن ومنفذ العملية في مدينة حولون جنوب تل أبيب.
كما أكد القائم بأعمال مفوض عام الشرطة الإسرائيلية، أن "عملية حولون صعبة ونحن في وضع أمني خطير فيه كثير من الإنذارات".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: ننعى عمار رزق عودة منفذ عملية حولون البطولية بتل أبيب التي تعد ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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