لابيد: الأمن الشخصي للإسرائيليين في انهيار والشرطة في أدنى مستوياتها على الإطلاق

أكد زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد، أن "الأمن الشخصي للإسرائيليين في انهيار والشرطة في أدنى مستوياتها على الإطلاق"، معتبرا انه "منذ أن تولى وزير الامن القومي ايتمار بن غفير منصبه امتلأت شوارعنا بجرائم القتل والهجمات وليس هناك وزير أكثر فشلا وبؤسا منه".

وفي وقت سابق شدد بن غفير، خلال زيارته موقع عملية الطعن في حولون جنوب تل أبيب أنه "وزعنا آلاف قطع السلاح على المواطنين وأدعوهم لحمل السلاح واستخدامه"، معتبرا ان "حربنا ليست ضد إيران فقط بل هنا أيضا".

هذا أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن مقتل إسرائيليين اثنين في عملية الطعن ومنفذ العملية في مدينة حولون جنوب تل أبيب.