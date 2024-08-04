كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية أن "ما لا يقل عن 10 الاف جندي إسرائيلي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة"، لافتة الى ان "حوالي 1000 جندي ينضم كل شهر إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب بحسب بيانات القسم".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: ما لا يقل عن 10 الاف جندي إسرائيلي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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