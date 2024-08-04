العميد خطار وضع إكليلاً من الزهر على ضريح شهداء إنفجار مرفأ بيروت

بمناسبة الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، وضع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار إكليلاً من الزهر على ضريح شهداء إنفجار مرفأ بيروت الذين رووا بدمائهم أرض الوطن، تحيةً لأرواحهم وتخليداً لذكراهم، وذلك بحضور عدد من رؤساء المراكز الإقليمية والعضوية والعناصر في المديرية العامة للدفاع المدني.

ومن ثم تقدّم عناصر الدفاع المدني تباعاً من الضريح حيث وضع كلّ منهم زهرة تعبيراً عن حزنهم على الضحايا سيّما رفاقهم في فوج إطفاء بيروت الذين استشهدوا خلال تلبية نداء الواجب.