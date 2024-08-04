أشار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الشكر لاعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي في الديمان، الى انه "نقيم قداس الشكر على نية الطوباوي البطريرك الدويهي الذي هو علامة رجاء في المحنة"، معتبرا ان "الدويهي هو منارة علم وقداسة لنا وهو اكبر البطاركة ولم يأت مثله ولن يأتي".
ولفت الراعي الى انه "تصادف اليوم الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت ونجدد ادانتنا لهذا التفجير ونجدد تعازينا القلبية لاهالي الضحايا ونقدم صلاتنا لشفاء الجرحى ونطالب برفع التدخلات السياسية والحزبية عن القضاء ونطالب بتحقيق دولي طالما التحقيق المحلي معطل".
ورأى انه "من المؤسف ان نشهد مهزلة امتحانات الشهادات الثانوية الاخيرة التي اظهرت الفساد فيها واحجام الجامعات في دول العالم عن قبول طلابنا".
ودعا لنصلي الى الله بشفاعة البطريرك الدويهي ليرحم ضحايا المرفأ ويحرر القضاء ويعيد الى لبنان زهرة العلم.
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي في قداس الشكر لاعلان تطويب البطريرك الدويهي: نطالب بتحقيق دولي بانفجار المرفأ طالما التحقيق المحلي معطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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