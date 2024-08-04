أمن الدولة في عكّار تُخلي بلدة بزبينا من النازحين السوريّين المخالفين

أخلت دوريّات من أمن الدولة في عكّار بلدة بزبينا من النازحين السوريّين المخالفين، بعدما توجّهت إليهم بإنذارات بالإخلاء منذ مدّة، تنفيذاً لقرارات الحكومة.

إشارة إلى أن عمليّة الإخلاء حصلت دون أيّ إشكال يُذكر.