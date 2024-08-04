مرتكب جريمة البداوي ليل أمس سلم نفسه الى شعبة المعلومات

سلم المدعو "ر.ف" نفسه فجر اليوم الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ، على خلفية مقتل المدعو "ب.د" في منطقة جبل البداوي ليل امس ، بعدما اقدم الاول على اطلاق النار من سلاح حربي على القتيل داخل محله في المنطقة لتصليح الهواتف الخلوية، نقل بعدها الى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، لكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بإصابته. وتمت احالة الموقوف الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية.

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