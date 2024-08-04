احتفال في ارده الزغرتاوية اليوم بتدشين اول كنيسة في العالم على اسم الطوباوي اسطفان الدويهي

تستعد بلدة ارده في قضاء زغرتا، لتدشين اول كنيسة في العالم تحمل اسم الطوباوي اسطفان الدويهي، هذه البلدة الوديعة التي خدمها البطريرك الدويهي عندما كان كاهناً، من تشرين الثاني 1661 إلى نيسان 1662.
الاحتفال بالذبيحة الإلهية سيكون خارج الكنيسة وقد ثبت المذبح امام مدخلها في مكان مرتفع يطل على الساحة، ويتظلل بتمثال للبطريرك الطوباوي، إلى يمينه جهز مكان لجوقة الرعية التي سوف تخدم القداس.
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