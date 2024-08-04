أكسيوس: من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر -

صرح مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، اليوم الأحد، بأنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل يوم غد الاثنين، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري.

ونقل الموقع الإخباري عن مصادر أمريكية وإسرائيلية قولها إنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجومًا منسقًا أو سيعملان بشكل منفصل.

وأضافت المصادر أنهم يعتقدون أن إيران وحزب الله ما زالا يعملان على وضع اللمسات النهائية على خططهما العسكرية وإقرارها على المستوى السياسي.

وتوقع المسؤولون أن يكون انتقام إيران من نفس قواعد الهجوم الذي شنته إيران في 13 أبريل الذي استهدفت طهران فيه جنوبي إسرائيل وخاصة قاعدة سلاح الجو "بنيفاتيم"- ولكن من المحتمل أن يكون أكبر في نطاقه - كما يمكن أن يشمل أيضا حزب الله في لبنان.

وكانت إيران نفذت هجوماً بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل في 14 أبريل الماضي، استمر لنحو 5 ساعات، وهو أوّل هجوم مباشر من هذا النوع تشنّه طهران ضد تل أبيب، بعد حوالي أسبوعين على قصف للقنصليّة الإيرانيّة في دمشق نسب لإسرائيل وتسبّب بمقتل 16 شخصا بينهم عناصر وقياديان في الحرس الثوري الإيراني.

وفي السياق، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله في أن تتراجع إيران عن تهديدها بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في طهران.

وفي أعقاب اغتيال هنية الأربعاء الماضي، ارتفعت حدة التوترات الإقليمية، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أسفرت عن مقتل فؤادشكر، القائد العسكري في جماعة حزب الله.

وألقت إيران وحماس باللوم على إسرائيل في مقتل إسماعيل هنية، وتعهدتا مع حزب الله بالانتقام. فيما لم تعلن إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها.

وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت إيران ستتراجع عن موقفها، قال بايدن: "آمل ذلك. لا أدري".

كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاون" يوم الجمعة الماضي أنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفن حربية تابعة للبحرية في المنطقة.