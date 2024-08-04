"النشرة": قصف اسرائيلي على بلدة الطيبة وبيت ليف وراميا وعيترون

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "قصف اسرائيلي على بلدة الطيبة"، لافتا الى ان "القصف الاسرائيلي ايضا طال اطراف بلدات بيت ليف وراميا وعيترون".

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