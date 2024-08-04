الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، أن "طقسا صيفيا معتادا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة حيث تقارب معدلاتها الموسمية كما تبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة".

ولفتت الى ان "طقس الإثنين، قليل الغيوم الى غائم جزئياً ورياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة".

واضافت ان "طقس الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً و رياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة". وتابعت أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة".