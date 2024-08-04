حزب الله: استهدفنا موقعي المنارة وبركة ريشا وتمت اصابتهما بشكل مباشر

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 ‏‏من ظهر يوم الأحد 04-08-2024 موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 ‏‏من ظهر يوم الأحد 04-08-2024 موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".