افرام: لبنان الجديد لن يسمح أن يكون مرفأه لمواد غير مشروعة وفائقة الخطورة

اشار النائب نعمة افرام الى أنني "لن أنسى هذا النهار المشؤوم، كل سنة في الرابع من آب أعيش لحظات انهيار كلّ الإدارة اللبنانيّة والقيم والعدل والبصيرة، أعيش لحظات القلوب المتكسّرة، لحظات البحث في المستشفيات، وانتظار اتصال هاتفيّ أو خبر يشفي غليل ويطمئن بال. كم كانت قاسية هذه الساعات".

ولفت الى أن "اليوم بعد أربع سنوات نقول لأحبّائنا الذين رحلوا ولأهلهم، أنّ موتهم سيكون حجر الزاوية لبناء لبنان الجديد بكل ما للكلمة من معنى، لبنان الجديد لن يسمح أن يكون مرفأه لمواد غير مشروعة وفائقة الخطورة لا نعرف لا صاحبها وإلى أين ستتجّه، لن يكون فيه إدارة مهترئة، لن يكون فيه عدالة خجولة، لن يكون صندوق بريد لمحاور العالم. نستودعكم الله يا أحباءنا ولن ننساكم".