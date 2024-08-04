الصحة في غزة أعلنت عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية: مجزرتان خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي حول ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين راح ضحيتهما 33 شهيدًا و 118 مصابًا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت وزارة الصحة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 39583 شهيدًا و91398 مصابًا منذ 7 تشرين الأول 2023".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية، وبشكل خاص كتائب "القسام" و"سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.