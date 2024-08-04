كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي حول ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين راح ضحيتهما 33 شهيدًا و 118 مصابًا خلال 24 ساعة".
وعليه، أعلنت وزارة الصحة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 39583 شهيدًا و91398 مصابًا منذ 7 تشرين الأول 2023".
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية، وبشكل خاص كتائب "القسام" و"سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في غزة أعلنت عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية: مجزرتان خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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