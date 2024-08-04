أ ف ب: الخارجية الفرنسية توصي رعاياها المقيمين في إيران بمغادرتها مؤقتا

افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "وزارة الخارجية الفرنسية أوصت رعاياها المقيمين في إيران بمغادرتها مؤقتا".
وجاء في تحديث لتوصيات السفر نشرته الخارجية الفرنسية :"ندعو مواطنينا مجددا إلى توخي أقصى درجات الحذر في تنقلاتهم وتجنب أي تجمعات ومواكبة الأحداث الجارية وأي رسائل أو إرشادات من السفارة الفرنسية في إيران في الأيام المقبلة".
وكانت فرنسا دعت الجمعة رعاياها غير المقيمين "الذين لا يزالوا في إيران" إلى مغادرتها "في أقرب وقت".
كذلك دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة لبنان "فور الإمكان" في ظل المخاوف من اشتعال الوضع في المنطقة على خلفية الحرب في غزة.
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