الحكومة البريطانية دعت رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً

طلبت الحكومة البريطانية من رعاياها في لبنان المغادرة الآن، في الوقت الذي تسعى إلى مساعدة الرعايا البريطانيين الذين ما زالوا في الشرق الأوسط.
وتواصل بريطانيا النصح بعدم السفر نهائيا إلى لبنان، وتنصح الرعايا البريطانيين الذين ما زالوا متواجدين في البلاد بالمغادرة الآن طالما تتوفر خيارات تجارية للسفر. كذلك يُنصح الرعايا البريطانيون في لبنان بتسجيل في البلاد لاستلام أحدث المعلومات والتحديثات المهمة من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.
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