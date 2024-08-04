الملك الاردني دعا خلال اتصال مع ماكرون الى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة

افاد الديوان الملكي الأردني، بأن "الملك الأردني عبدالله الثاني تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله التطورات الخطيرة بالمنطقة". واشار الى أن "الملك دعا إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع".

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