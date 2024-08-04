بعد حجب محتواها.. روسيا تتوعد «يوتيوب» باتخاذ إجراءات

الشارقة - اميمة ياسر -

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، إدارة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بفرض رقابة على المحتوى الروسي ومنع الوصول إلى المعلومات، وذلك بناءً على طلب أمريكي، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المنصة.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن هذه ليست أول مرة يُزعج يوتيوب روسيا، حيث قام من قبل بغلق قنوات لوسائل إعلام وشخصيات عامة روسية، وعدم إزالة محتوى “غير قانوني”.

وأضاف البيان: "نرى أن هناك أسبابا عديدة لاتخاذ إجراءات ضد موقع استضافة المقاطع المصورة يوتيوب، من أهمها الانتهاكات المنهجية العديدة للقانون الروسي، والتجاهل الواضح للجمهور المحلي ومصالحه.

وتابع: "عدم احترام القانون والرقابة السياسية تظلان القاعدة بالنسبة لإدارة يوتيوب التي تسيطر عليها واشنطن"، متهمة إياها بإزالة المحتوى الروسي بصورة منهجية في محاولة لحرمان العالم من مصادر المعلومات الروسية.

من جانبه، قال المتحدث باسم موقع "يوتيوب" في وقت سابق، إن الموقع على علم بالتقارير الواردة عن عدم تمكن بعض الأشخاص من الوصول إلى يوتيوب في روسيا، وأن هذا ليس نتيجة لأي مشكلات فنية من جانبنا أو إجراء اتخذناه.

يشار إلى أن روسيا قامت منذ أسابيع قليلة بإتخاذ إجراء بخفض سرعة يوتيوب التابعة لجوجل في أجهزة الحاسوب المكتبية، بسبب عدم تحديث جوجل خوادمها في روسيا، بالإضافة إلى رفض جوجل إعادة تفعيل قنوات إعلامية روسية في المنصة بعد حظرها.

وأفادت وسائل إعلامية بأن السلطات الروسية بدأت تلك الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات ضد شركات الإنترنت الأجنبية، مثل حظرها منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستجرام وتويتر.

وأضاف المسؤولون أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على “السياسة المعادية لروسيا” التي تتبعها يوتيوب، خاصةً بعد حذفها قنوات لعدد من الشخصيات العامة والصحفيين والفنانين الروس.