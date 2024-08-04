ملك الأردن و الرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً تطورات المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الملك عبدالله الثاني ملك الأردن إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى.

وأكد ملك الأردن في اتصال هاتفي تلقاه اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجرى خلاله بحث التطورات الخطيرة بالمنطقة .. أهمية وقف التصعيد الإقليمي والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وحذر من تداعياتها التي قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتوترات في الإقليم.

وذكرت "وكالة الأنباء الأردنية" أن الملك عبدالله الثاني شدد خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع والعمل على إيجاد أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.